Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vakalarının her geçen gün biraz daha arttığı İstanbul'da olta balıkçıları, Galata Köprüsü'nü doldurdu. Cuma akşamını fırsat bilen balıkçılar, uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi oltalarını denize attı. Devriye atan Fatih ilçesi Polis Ekipleri duruma müdahale etti.

Vatandaşları sık sık uyaran polisler, "Aranızda bir metre bile yok, mesafenizi koruyun yoksa 5 dakika sonra ceza yiyeceksiniz” diye uyarılarda bulundu. Bu uyarıları dinlemeyen 7 olta balıkçısına hıfzıssıhha kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı.

Artan vaka sayılarına rağmen uyarıları umursamayan balıkçıların pişkinliği ise pes dedirtti.