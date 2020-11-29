Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kocası F.A.'dan ayrılmak isteyen M.A. bir süre baba ocağına sığındı.

Sinirlenen F.A., 8 gün önce kayınpederinin evini kurşunladı. Gözaltına alınan F.A.’ya 1,5 aylık uzaklaştırma cezası verildi.

Bu arada M.A., üç gün önce polis merkezine başvurarak babasının sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavayı yemesi sonucu zehirlendiği ihbarında bulundu.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve erzak ve baklava getirdiklerini belirledikleri M.E. ve O.G. ile malzemeleri gönderdiği öne sürülen damat F.A.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zehirlendiği belirlenen kayınpeder M.K.'nin ise yoğun bakımda hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.