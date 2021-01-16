Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki evinde sigara içmek için balkona çıktığı öğrenilen 62 yaşındaki Asker Altun bir anda aşağı düştü. Düşerken, apartmanın zemin katındaki işyerinin tabelasına da çarpan Asker Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Asker Altun’un balkonda dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cenaze Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.