Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan yerel bulaş nedeniyle ikinci kez kapanma kararı aldı. Dün akşam saatlerinde yeniden toplanan komite, ani bir karar ile 18-31 Ocak 2021 tarihleri arasında kapanma kararı aldığını duyurdu.



Kapanma kararıyla sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, tüm etkinlikler, toplantılar, kafe, restoran, eğlence yerleri 31 Ocak’a kadar geçerli olacak şekilde kapalı kalacak. Özel sektörde eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler, sarı basın kartı sahipleri haricindeki sektörler, iş yerleri ve faaliyetlerin kapalı kalacağı belirtildi.



KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar aşı uygulamalarının tüm dünya ile eş zamanla ülkemizde başlaması, ülkemizde bulaş sayısının azaltılması ve 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren aşılanmış ve enfeksiyon geçirip antikor üreten kişilerin ülkemize kısıtlama olmaksızın girişlerinin sağlanabilmesi ayrıca alınan önlemler kapsamında faaliyeti durdurulan ve/veya azaltılan tüm hizmetlerin yeniden faaliyet gösterebilmeleri amacıyla ülkemizde görülen yerel vaka sayısındaki artış dikkate alınarak ayrıca sağlık çalışanları arasında bulaş sayısının artması ve sağlık sisteminin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları sıkılaştırmaya karar vermiştir. Ülkemizde yerel vaka sayısında artış görülmesi ve daha önce alınmış tüm tedbirlere rağmen yerel bulaş vaka sayılarının azalmaması nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınması gerekli hale gelmiştir” ifadeleri yer aldı.



Kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görev yapan kamu görevlilerinin hizmetlerine devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Belirtilen kurumlar dışında görev yapan kamu görevlilerinin, 18 Ocak 2021 saat 00.01’den 31 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar, çalışmalarına ara verilmesine karar verilmiştir. Ancak Bakanlıkların gerekli gördüğü dairelerde çalışanlar, ihtiyaç duyulması halinde amirlerinin çağrısı üzerine minimum personel ile elzem hizmetlerin yürütülmesi amacıyla göreve çağrılabileceklerdir” denildi.