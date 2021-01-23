Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çorum kent merkezindeki Çepni Mahallesindeki Taşhan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen N.A. (70) ile İ.K. isimli kişi caddede tartıştı. İ.K., yanında taşıdığı bıçakla 70 yaşındaki N.A.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 70 yaşındaki adam, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.A.'nın sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan İ.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.