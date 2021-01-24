Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt ve Büyükçekmece’de emlakçılık adı altında kiraladığı iş yerlerini uyuşturucu serasına çeviren Ümmühan T., Esenyurt Asayiş Büro ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Emlakçı görünümlü kullandığı iş yerinin en alt katında esrar elde etmek için dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kadın gözaltına alındı. Kadının uyuşturucu madde üretimi için ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurması ise pes dedirtti.

“İçmek için yetiştiriyordum”

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair istihbarat çalışması yaptıktan sonra harekete geçti. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen emlakçı Ümmühan T.’yi bir süre takip ederken, Büyükçekmece’de de bir iş yerini emlakçı olarak kiraladığı bu iş yerinin altında uyuşturucu elde etmek için ekim yaptığını belirledi. İş yerlerine baskın yapan ekipler, uyuşturucu serasını ele geçirdi. Ümmühan T. ise, “Ne zaman uyuşturucu madde almak istesem başımı belaya sokuyorum ve yakalanıyorum. Ben de kendim için yetiştirmeye başladım. Uyuşturucu parasını, elektriğe yatırıyorum artık” diye kendini savunması pes dedirtti.

Uyuşturucu serasına el konuldu

Emlakçı bürosunun alt katında dişi Hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök dişi Hint kenevirinin yanı sıra uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan 1 gram metamfetamin, 3.92 gram esrar tohumu, 78.15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi’ndeki nöbetçi mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.