Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Zonguldak Alaplı Çay boyu mevkiinde bir makine atölyesinde meydana geldi. Fabrikanın çatısına havalandırma sistemini tamir etmek için vinç yardımıyla çıkan vinç operatörü 41 yaşındaki Naci Candan ,dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Naci Candan’ı gören atölye çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza sonrasında olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Jandarmanın, olayla ilgili soruşturması sürüyor.