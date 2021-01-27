Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama kampanyaları devam ediyor. Hindistan’da 16 Ocak tarihinde başlayan aşılma kampanyasında sağlık personeline öncelik verilirken, 2 hafta içerisinde 2 milyon sağlık çalışanı aşılandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı, korona virüse karşı aşılamalarda sağlık çalışanlarının yanı sıra 50 yaş üzerindekiler ve yüksek riskli gruplara aşıların yapıldığını açıkladı.

Hindistan, geçtiğimiz günlerde onayladığı Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği korona virüs aşısının ardından Bharat Biotech'in geliştirdiği yerli aşıya acil kullanım onayı vermişti.

Vakalar artışta

Dünya genelinde en çok korona virüs vakaları kaydedilen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Hindistan’da, son 24 saatte 12 bin 569 yeni vaka ve 127 can kaybı kaydedildi. Ülkede toplam korona virüs vakaları 10 milyon 690 bin 279’a ulaşırken korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 751’e yükseldi. Salgının başlangıcından beri virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 359 bin 305 olarak açıklandı.