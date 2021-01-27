Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ticari takside iki kilonun üzerinde bonzai isimli uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyet tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler içinde iki kilo bonzai isimli uyuşturucu ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, M.Z., R.T.K ve A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Z. savcılık tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.