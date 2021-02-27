Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sokaklar, caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği kentte, vatandaşların yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerden alışveriş yaptığı görüldü.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, D-100 Karayolunda oluşturdukları kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceledi.

Ana yollar ve caddelerde sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 13.38 itibarıyla trafik yoğunluğu, yüzde 11 olarak kaydedildi.

Kentin sahil kesiminin de sakin olduğu gözlendi. Üsküdar Meydanı ile Salacak sahilinde sessizlik yaşanırken, bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdiği görüldü.

Güneşli bir günün yaşandığı kentte, tarihi ve turistik mekanlarda turistlerin hareketliliği gözlendi.