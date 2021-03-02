Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seydiler ilçesinde unlu mamulleri üzerine üretim yapan bir fabrikada 6 çalışanda Covid-19 vakası görüldü. 14 çalışanının olduğu öğrenilen fabrika, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Seydiler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının kontrol altına alınabilmesi için 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Bunun üzerine fabrika, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Bir apartman karantinaya alındı

Öte yandan Kastamonu’nun Araç ilçesinde de bir apartmanda artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, ilçenin Yukarı Araç Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’ndeki 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın, 7 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. Sitede gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı ifade edilen kararda, karantina süresince sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı belirtildi. Kararda, karantina süresince sitede ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Daday’da iki kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Daday ilçesinde testi yapılan 2 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların varyant mutasyon taşıdığı tespit edildi.

Daday Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekipleri tarafından evlerinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı öğrenildi.