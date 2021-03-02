Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 şubat saat 12.45'te 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri bırakılan 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan 33 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
02.03.2021 - 10:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 33 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 şubat saat 12.45'te 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri bırakılan 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,
771543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771543.aspx
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