Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bin 239 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.