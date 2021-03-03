Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bin 239 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya'da torbacı operasyonunda 2 tutuklama
03.03.2021 - 23:58 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : Malatya,
771934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771934.aspx
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