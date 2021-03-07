Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün saat 18.00'dan itibaren başlayarak pazartesi saat 09.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.