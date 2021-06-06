Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahellesi'ne bağlı 2773 Sokak'ta 16.00 sularında oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Olay büyüdü, çocuklar dövüştü, Konu ailelere intikal etti. Ardından her iki tarafın aileleri sokağa koştu. Onlar da tartışmaya başladı. Gerginlik artınca sopalar çıktı. Kadın erkek demeden taraflar birbirlerine saldırdı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Mahallelinin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis geldi. Ekipler, kalabalığı biber gazı kullanarak ayırdı. 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 32.400 TL ceza kesti.











Metrobüste kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Üsküdar’da metrobüste 2 kişi arasındaki tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da akrabaların kız kavgası ölümle son buldu Diyarbakır'da akraba olduğu öğrenilen 2 grup kız meselesi yüzünden birbirine girdi. Sözlü kavga silahlı çatışmaya dönüşünce kan aktı. 4 kişinin vurulduğu olayda 1 kişi hayatını kaybetti.