Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul’da ise sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkan vatandaşların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Ayrıca kendi araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşlar da trafiği hareketlendirdi.

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Toplu taşımayı tercih eden vatandaşların metrobüs ve otobüs duraklarında beklerken maske takıp, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü. Şehrin önemli güzergahlarından biri olan E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevkiinde de yoğunluk yaşandı.

Tatilin son gününde TEM'de akıcı trafik Dokuz günlük Kurban Bayramı tatillinin dönüş güzergahlarından olan TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor.

Geri dönüş başladı, trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı.