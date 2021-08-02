Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ulusal basında aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği haberlerinin yer alması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Balcı, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşlerini yansıtmayan haberlerin kamuoyunda tartışılıyor olmasının fırıncılar camiasını son derece üzdüğünü aktardı.

"Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz" türü haberlere sebep olacak açıklamaları yapanların sorumsuz olduğuna vurgu yapan Balcı, "Bizler, salgın sürecinde vatandaşlarımızın ekmeksiz kalmamaları için gecesini gündüzüne katan, 7/24 hizmet üreten fırıncı esnafı olarak, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonraki zamanlarda da Sağlık Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

BÖYLE BİR UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Şu an için 'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' türü bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirten Balcı, "Kamuoyumuzun bu hassas süreçte ‘ilgili kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki beyanatlara’ prim vermemesini hassasiyetle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek'te ürünlere yüzde 25 zam yapıldı. Zamla birlikte ekmeğin fiyatı 1 liradan 1.25 liraya yükseldi.