Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm kendi Antalya yaklaşık 1 haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor. Önce Manavgat ilçesinde 4 farklı alanda çıkan orman yangınları daha sonra Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de çıktı. Yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Diğer noktalarda devam eden yangınlara ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

10 DERECELİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ise Antalya’da Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğinin müjdesini paylaştı. Yapılan tahminde Antalya’da hava sıcaklıkları Cuma günü 10 dereceye yakın düşecek. Bugün hava sıcaklık değerleri 43 dereceye kadar çıkarken yağmur beklenen Cumartesi günü 32 dereceye kadar inecek.

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren tekrar yükselerek yağmur öncesi değerlerine dönmesi de bekleniyor.

Profesörden çok önemli Manavgat yangını açıklaması Antalya Manavgat'da devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Perşembe günü hava şartlarının ekiplerin lehine dönmesini beklediklerini açılayarak, yangının şiddetinin azalacağını söyledi.

Şahan Gökbakar'dan yangın provokatörleri uyarısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde evi bulunan ve yangınlardan etkilenen Şahan Gökbakar sosyal medyadan paylaştığı videolarla yangına dikkat çekiyordu. Gökbakar son yayınladığı videoda bir taraftan yangınla uğraşırken diğer taraftan da bölgedeki provokatörlerle uğraştıklarına değinerek jandarmadan yardım istedi.

Santraldeki yangın 11 saatin sonunda kontrol altına alındı Muğla Milas'ta dün akşam Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın bu sabah saatlerinde söndü. Santraldeki yangın 11 saat sürerken, santral çevresindeki yer yer devam eden alevlere müdahale ise hem karadan hem de havadan devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptğını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" dedi.