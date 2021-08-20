Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da 28 Temmuz’da başlayan ve 15 gün süren tarihteki en büyük orman yangınlarının son halkası olan Köyceğiz yangını 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.

Yangın yeniden alevlendi. Yangının daha önce kontrol altına alındığı belirtilen, Köyceğiz’e bağlı Otmanlar Mahallesi, Dereköy mevkiinde alevlerin yükseldiği ve yangına havadan müdahalenin başladığı öğrenildi.

8 GÜN SÜREN YANGINDA 13 BİN 600 HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜL OLMUŞTU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz tarihinde başlayan ve 5 Ağustos tarihine kadar devam eden orman yangınında 13 bin 600 hektar ormanlık alan kül oldu. Bunun yanı sıra ilçede 60 bina yangınlar nedeniyle yıkılırken 97 bina ağır hasar gördü.

Marmaris'te yangın Armutalan, Osmaniye, Orhaniye, Bayır, Turgut, Turunç, İçmeler ve Hisarönü ilçelerinde etkili olmuştu.

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