Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan bağ yaprağı, yurt içi piyasasının yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. 2017 yılında 'Erbaa narince bağ yaprağı' adıyla coğrafi işaret belgesi alınan üzüm yaprağı, yılda bölge ekonomisine yaklaşık olarak 90 milyon TL girdi sağlıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bağ yaprağının bölgeye ciddi bir ekonomik katkısı olduğunu ifade ederek, "Bu ürünümüz Erbaa’da bulunan fabrikalarda paketleniyor, sarma haline getiriliyor, yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. Bunlarla beraber yaklaşık 80 milyonun üzerinde, 90 milyona yakın ekonomik katkısı var bu yaprağın. Biz de desteklerimizi veriyoruz. Erbaa’nın adının, yaprağın adının daha çok duyulması için elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Erbaa’da 3 firmanın köylerden aldıkları ürünleri Avrupa’da yaklaşık 15 ülkeye ihraç ettiğini ifade eden Başkan Karagöl, "Özellikle Erbaa yaprağı olarak tercih edildiği için katma değerine de oldukça katkısı oluyor. Önceden 6-7 liraya satılan yaprak artık fark edilmesiyle beraber, coğrafi işaret almasıyla beraber Avrupa’da da tercih edildikten sonra minimum 10 lira civarında, daha iyi dönemlerde toplanan yapraklar 14-15 liralara kadar satılmaya başlandı" diye konuştu.

"TÜRKLERİN YOĞUN YAŞADIĞI ÜLKELERE GÖNDERİYORUZ"

Fabrikada işlenerek paketlenen bağ yaprağının yüzde 90’ını yurt dışına gönderdiklerini belirten Çetin Temiz, “Erbaa’da toplanan bağ yaprağını Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Bağ yaprağı kültürü başta Türkler olmak üzere Ermeniler, Araplar ve Kürtlerin kültüründe var. Avrupa ülkelerinin tamamına bağ yaprağı gönderiyoruz. Bunun dışında İngiltere, Dubai, Katar’a ihraç ediyoruz. Bu yıl bin 200 tona yakın ürünü işledik. 2 bin ton da ürün olsa yurt dışından ilgi var. O nedenle ilçemizin geleceği bağ yaprağında” ifadelerini kullandı.

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