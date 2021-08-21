Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'nde son yıllarda kuraklık, iklim değişliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi devam ederken, kuruyan alanlarda ortaya çıkan manzara ise korkutucu boyutlara ulaştı.

Gölde, yerli halkın 'kopak' adını verdiği, su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıklardan eser kalmazken, gölün Ortakarabağ köyü sınırları içinde kalan kısmında yaklaşık 4 kilometrelik bir çekilmenin olduğu ve bu çekilmenin su azlığına bağlı olarak devam ettiği gözlendi.

ADETA KAYIK MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Geçtiğimiz bahar ayı ile birlikte yaz yağmurları da göldeki su seviyesinin artmasına fayda sağlamayınca gölün büyük bir çoğunluğunda su çekilmesi yaşandı. Önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesi ile şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyuna ulaşılıyor. Gölde kullanılan ve şimdilerde karada oldukları gözlenen kayıklar ise ürkütücü manzarası ile adeta bir kayık mezarlığını anımsatıyor.

"KAMIŞ ŞİRKETLERİ KAPANIR"

Derekarabağ köyünden göldeki kamışları yurtdışına ihraç eden Habib Kılıç, bu gidişle önümüzdeki yıl kamış işinin tamamen biteceğini kaydetti.

Kılıç, “Bizim Eber Gölümüz bu sene tamamen kurudu. Buradaki kamış şirketleri kapanır. Hadi bu dönem aldık, gelecek dönem hayatta olmaz. Hava kurak gitti bu sene, aşırı kurak gitti. Kamışın olup olmayacağı da belli değil" diye konuştu.

Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü Kayseri ve Develi'nin çok önemli değerlerinden olan Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü kurudu. Sıcaklığın yoğun olması ve beklenen yağışın da olmaması nedeniyle Yay Gölü'nün kuruduğunu gören çoban ve vatandaşlar; ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi.

Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı Manisa'da bulunan ve neredeyse kuruma noktasına gelen Marmara Gölü'nde sular hızlı buharlaşma ve kaçak sulama sebebi ile neredeyse tamamen çekildi. Eskiden sazan balığı bile avlanan gölde bu yaz küçük bir alanda 10 santimetre su kaldığı gözlemlendi.