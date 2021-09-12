Kırıkkale'de İsmail Üstüner İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Tahsin Tunç koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca da hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda tedavi altına alınan Tahsin öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Tahsin Tunç'un vefat haberi başta ailesi ve yakınları olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.
COVİD AŞI YAPTIRMAMIŞTI
İlkokul 1. sınıf öğretmeni Tunç'un Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Tunç'un cenazesi, Gürler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Tunç'un ailesi ve meslektaşları katıldı.
Aşı karşıtı müzisyen koronadan öldü Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Aşı ekibini üç kez reddeden genç kız koronadan öldü Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesinde tek aşısız birey olduğu öğrenilen genç kız, sevenlerini yasa boğdu.
Aşı yaptırmayan öğretmen koronavirüsten öldü
Kırıkkale'de bir okulda öğretmenlik yapan 55 yaşındaki Tahsin Tunç koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Tahsin öğretmenin ölümünün ardından aşı yaptırmadığı öğrenildi.
Kırıkkale'de İsmail Üstüner İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Tahsin Tunç koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca da hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda tedavi altına alınan Tahsin öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Tahsin Tunç'un vefat haberi başta ailesi ve yakınları olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.
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