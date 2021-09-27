Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini öldürdü. Ahmet K. (49), evlerinin önünden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan ağabeyi Hüseyin K. (63) ve yeğeni Eyüp K. (41) ile arazide karşı karşıya gelince tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet K., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Hüseyin K. ve yeğeni Eyüp K.'ye kurşun yağdırdı. Baba ile oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Ahmet K. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.
Tartışma kanlı bitti: Kardeş katili oldu! Kayseri'de bir şahıs tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.
Oda kavgası yüzünden kardeş katili oldu Manisa'da iki kardeşin oda seçimi yüzünden çıkan tartışması kanlı bitti. Kardeşlerden biri çatı katından aldığı av tüfeğiyle diğerini vurarak öldürdü.
Yol yüzünden hem ağabeyini hem de yeğenini öldürdü
Mersin'de meydana gelen olayda Ahmet K. yol meselesi yüzünden aralarında husumet olan ağabeyi ve yeğenini öldürdü.
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini öldürdü. Ahmet K. (49), evlerinin önünden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan ağabeyi Hüseyin K. (63) ve yeğeni Eyüp K. (41) ile arazide karşı karşıya gelince tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet K., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Hüseyin K. ve yeğeni Eyüp K.'ye kurşun yağdırdı. Baba ile oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Ahmet K. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.
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