Türkiye Gazetesi

Kurtderesi Mahallesi Tünel Caddesi’nde bir otomobil ile motosikletin karıştığı kaza meydana geldi.

LEVYE İLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kazayı görüp gelenler arasında iki husumetli birbirlerine beyzbol sopası ve levye ile saldıracakları sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri şahıslara biber gazla müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Kavga başlamadan polis tarafından engellendi.

İzmir'de iki aile arasında pompalı tüfekle kavga: 1 ölü, 5 yaralı İzmir Karşıyaka'da akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada 29 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi de yarakandı.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 2 kişi arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan genç, silahla vurularak hayatını kaybetti.