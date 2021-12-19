Türkiye Gazetesi

Kaza, 23.30 sılarında TEM otoyolu Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi.

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında, otobüste bulunan yolcular yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.

Otobüs sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

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