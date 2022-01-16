Türkiye Gazetesi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aşağıkale mevkisinde bir yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda devrilerek karşı şeride geçen tıra çarptı. Çarpışma sonrası otobüs de devrilirken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20’ye yakın kişi ise yaralandı.

Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledilirken, kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

Feci kaza! 27 yaşındaki genç öldü, 3 kişi yaralandı Konya’da 4 gencin bulunduğu araç, kaza yapıp takla attı. Araçtaki gençlerden biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu, ölü ve yaralılar var Karaman'da yola çıkan köpek kazaya sebep oldu. Bariyerlere çarpan otomobildekilerden 1'i öldü, 3 kişi de yaralandı.