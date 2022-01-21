Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.
Ömür hemşireyi sağlık ocağında öldüren zanlı tutuklandı
21.01.2022 - 19:15 | Son Güncelleme: 21.01.2022 - 19:18
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kartal'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde başından vurularak öldürülen hemşire Ömür Erez'in katil zanlısı tutuklandı.
Etiketler : ömür erez,cinayet,
817890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/817890.aspx
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