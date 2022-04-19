Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşanan şoke eden olayda öksürük şikayetiyle ailesi tarafından Kadirli Devlet Hastanesine götürülen 6 yaşındaki çocuğa yanlışlıkla adrenalin iğnesi yapıldı ve çocuk kalp krizi geçirdi. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olayda Salih ve Hacer A. çifti 6 yaşındaki oğulları T.A.’nın öksürük şikayeti üzerine gece saatlerinde Kadirli Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. İddiaya göre, burada muayene edilen çocuğa doktor tarafından damardan adrenalin iğnesi verildi. İğne yapıldıktan 1 dakika sonra da fenalaşan çocuk ağzından ve burnundan sıvı gelerek bayıldı.

ÇOCUK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Diğer doktorlar tarafından acil serviste kırmızı alana alınan T.A.’ya çocuk doktoru da müdahale etti. Kalbinde çarpıntı ve spazm olduğu belirlenen çocuk iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Verilen tedavinin ardından 9 saat sonra kendine gelen talihsiz çocuk kontrollerin ardından taburcu edildi.

"ÖKSÜRÜK İÇİN GÖTÜRMÜŞTÜM, ÖLÜSÜNÜ ALACAKTIM"

Olayın ardından çocuğun ailesi emniyete giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. “Hastaneye sadece öksürük için götürdüğüm çocuğumun ölüsünü teslim alacaktım” diyen anne Hacer A. “Gece saat 03.00 sıralarında oğlum öksürüyordu rahatsızdı uyuyamıyordu. Rahatlaması için Kadirli Devlet Hastanesine götürdük. Doktor hanım oğlumu muayene etti. Elimize muayene kağıdını verdi ve bizi hemşirenin yanına gönderdi. Hemşire kağıda baktı tereddütte kaldı. İğne ne için dedim. Doktor hanıma sorun dedi. Ben de yeniden doktor hanımın yanına gittim. Evet damardan yapılacak bu iğne dedi. İlk iğne oğluma bacağından yapıldı. İkinci iğne ise damardan yapıldı. İğne yapıldıktan 30 saniye sonra oğlumun ağzından burnundan kusmuk geldi fenalaştı. Ben de 'ne yaptınız oğlumu öldürdünüz' diye bağırdıktan sonra diğer doktorlar ve hemşireler yanımıza koştu.

"DOKTOR ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Çocuğumu kucağımdan aldılar kırmızı alana götürdüler cihaza bağladılar. Orada bulunan doktor kalp krizi geçirdiğini söyledi bize. Sabah saat 9’a kadar hayati tehlikesi devam etti. Sonra biraz kendine geldi. Bizim oğlumuz ölebilirdi de. Bizim başımıza geldi başkasının başına gelmesin diye şikayetçi olduk. Doktor hatasını bilmesine rağmen bizden özür bile dilemedi” dedi.



Kadirli Devlet Hastanesi yetkilisi doktor ve hemşire hakkında idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

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