Türkiye Gazetesi

Saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi orman yolu mevkiinde olay meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten komşular F.D. (26) ve Y.Ö. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.D., pompalı tüfekle komşusu Y.Ö.'ye ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Y.Ö. yaralandı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralanan Y.Ö. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından otomobille Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrasında başlattığı ummalı çalışma sonrası kimliğini tespit ettiği F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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