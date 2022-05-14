Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütüne yönelik soruştırma kapsamında şafak operasyonu düzenledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYAN
Özel harekat polislerin de katıldığı şafak operasyonunda şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyette götürüldü.
Adana'da kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu Adana'nın Kozan ilçesinde 9 Nisan tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'dan acı haber geldi. Dündar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.