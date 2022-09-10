Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde, uygulama noktasında 'dur' ikazına uymayan ticari panelvan polislere çarptı. Çarpışma nedeniyle iki polis memuru yaralandı. Kaçan sürücü, kısa süre sonra bir defa daha kaza yapınca yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde FSM Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde gerçekleşti. Uygulama yapan polis ekibi, köprüye süratli bir şekilde giren 48 AGP 572 plakalı ticari panelvana 'dur' uyarısında bulundu. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ticari panelvan, hızla devam ederek uygulama noktasındaki polislere çarptı. Polis memurları Okan D. ve Kadir M. kaza nedeniyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İKİ POLİSİ YARALADIKTAN SONRA DEVAM ETTİ

İki polis memurunu yaralamasına rağmen araç sürücüsü yoluna devam etti. Polis ekibine çarptıktan sonra kaçan sürücü, bu defa da köprüde seyir halinde olan Durmuş S. idaresindeki 34 BEP 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. İkinci kazanın ardından kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu ve gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik çemberi oluştururken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Köprüde yaşanan trafik yoğunluğu, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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