Akdeniz'de son dakika korkutan deprem! Muğla sarsıldı
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin Muğla'nın Datça ilçesin de hissedildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildiğini aktardı.
Deprem saat 16:50'de yaşandı.
AFAD, sarsıntının 17.54 kilometre derinlikte oluştuğunu belirtti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru