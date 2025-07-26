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Akdeniz'de son dakika korkutan deprem! Muğla sarsıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akdeniz&#039;de son dakika korkutan deprem! Muğla sarsıldı
Deprem, Muğla, Datça, Akdeniz, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin Muğla'nın Datça ilçesin de hissedildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildiğini aktardı. 

Deprem saat 16:50'de yaşandı.

Akdeniz'de son dakika korkutan deprem! Muğla sarsıldı - 1. Resim

AFAD, sarsıntının 17.54 kilometre derinlikte oluştuğunu belirtti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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