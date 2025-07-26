Akdeniz'de son dakika korkutan deprem! Muğla sarsıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2025 17:30 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 17:37 - Güncelleme:

Deprem, Muğla, Datça, Akdeniz, Haber

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin Muğla'nın Datça ilçesin de hissedildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildiğini aktardı. Deprem saat 16:50'de yaşandı. AFAD, sarsıntının 17.54 kilometre derinlikte oluştuğunu belirtti. İlgili Haber AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru