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Akşam namazı öncesi alevler yükseldi! Cami kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Akşam namazı öncesi alevler yükseldi! Cami kullanılamaz hale geldi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Mahallesi’nde bulunan bir camide akşam namazı öncesi yangın çıktı. Köylüler ile ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Caminin iç tarafında büyük çaplı hasar oluştu.

Düzce’de akşam ezanı öncesi bir camide çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alevlerin sardığı cami kullanılamaz hale geldi.

Olay, Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Mahallesi’nde bulunan camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam ezanına dakikalar kala camiden alevler ve dumanların yükseldiğini fark eden köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı.

Akşam namazı öncesi alevler yükseldi! Cami kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

CAMİDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU 

Bu esnada bölgede bulunan dere yatağı ıslah çalışmasındaki ekipler de tankerlerle bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Akşam namazı öncesi alevler yükseldi! Cami kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, caminin iç kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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