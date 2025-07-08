Bölge halkı harekete geçti, ekipler seferber oldu: 3 gündür aranan Fatma Uçma bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde yakınlarının kayıp olarak bildirdiği Fatma Uçma, 3 gün süren çalışmaların ardından sağ olarak bulundu.

Sevindiren haber Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar köyünden geldi. Akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma, 3 gün önce öğle saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Uçma'yı kendi imkanlarıyla bulamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve güvenlik korucusu sevk edilmiş, dron ve termal kameralarla yüzlerce kişi tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Aramalar üçüncü günde netice verdi.

MAĞARADA BULUNDU

Fatma Uçma, eve 100 yakınlıktaki bir mağarada sağ olarak bulundu. Uçma'nın kendisini arayan ekiplerden sakladığı öğrenildi.