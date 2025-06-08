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Kayalıklarda mahsur kaldı! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de Pilvenk Şelalesi’nin sarp kayalıklarında mahsur kalan genç için ekipler seferber oldu. 19 kişinin katıldığı nefes kesen kurtarma operasyonunda 2 saatlik çalışmaların ardından genç bulunduğu noktadan alındı.

Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi’nde, kayalık alanda mahsur kalan genç, ekiplerin gerçekleştirdiği zorlu bir operasyonla kurtarıldı.

Olay, Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde yer alan Pilvenk Şelalesi’nin sarp kayalıklarında meydana geldi. 22 yaşındaki bir gencin yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayalıklarda mahsur kaldı! Nefes kesen kurtarma operasyonu - 1. Resim

Ulaşımı son derece güç olan alanda mahsur kalan genç için AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ile MUDAK ekibi seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasına, AFAD Dağcılık Ekibinden 5, jandarmadan 5 ve 112 Acil Sağlık’tan 4 personel katıldı.

Kayalıklarda mahsur kaldı! Nefes kesen kurtarma operasyonu - 2. Resim

19 KİŞİLİK EKİPTEN NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

Toplam 19 kişilik ekip, zorlu arazi koşullarında istasyon kurarak ip sistemleriyle mahsur kalan gence ulaştı. Güvenli şekilde bulunduğu noktadan alınan genç, ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, vatandaşları doğa yürüyüşleri ve gezilerinde dikkatli olmaları, riskli alanlara yalnız gitmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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