Mizan-ı Hak çalıştayında 40 lise buluştu

Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yenilenen yönetici kadrosu ile ilklere imza atmayı sürdürüyor. Mizan-ı Hak adı altında Başakşehir İbn Haldun Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen ve 2 gün süren çalıştaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden 40 liseyi temsilen 120 öğrenci katıldı.

Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen çalıştayda, İslam ve Hukuk, İslam ve Eğitim gibi 8 farklı komite yer aldı.

Bir komite tamamen Arapça, diğer komite ise İngilizce olarak sunumlarını gerçekleştirdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Şube müdürü Ramazan Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Özcan Akgün ve Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Sevda Tosuncuk'un birer konuşma yaptığı çalıştay, öğrencilerin fikir alışverişi, zengin iş birlikçi öğrenme faaliyetleri ve tecrübelerle sona erdi.