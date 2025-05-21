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Patrondan 10 yıllık çalışanına milyonluk jest! ''Bu kadarını beklemiyorduk''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te düğün salonu işleten Gazi Albayrak, yanında 10 yıldır çalışan Suriyeli Muhammed Ali'ye memleketine dönünce kullanabilmesi için 1 milyon TL değerinde iş makinesi hediye etti. 

Kanlı Baas rejiminin devrilmesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönme süreci devam ediyor. Gaziantep'te faaliyet gösteren bir düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak, 10 yıl boyunca yanında çalışan ve bir aile ferdi gibi gördüğü Muhammed Ali'nin emeklerini karşılıksız bırakmadı. Albayrak, memleketi Suriye'ye dönüş hazırlıkları yapan Ali'ye, yeni hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmesi için yaklaşık 1 milyon TL değerinde 2 tonluk kepçe türü bir iş makinesi hediye etti.

Patrondan 10 yıllık çalışanına milyonluk jest! ''Bu kadarını beklemiyorduk'' - 1. Resim

''EVLERİ İNŞA EDERKEN KATKI SAĞLAMASINI UMUYORUM''

Ülkesine dönme kararı alan çalışanına hediye veren Gazi Albayrak, "Muhammed abimiz Suriye vatandaşı. 10 yıldır bizimle birlikte çalıştı. Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlardan sonra ülkesine dönme kararı aldı. Bu gelişme bizler için bir yandan sevindirici ama diğer yandan onunla kurduğumuz dostluk ve kardeşlik bağı nedeniyle oldukça üzücü. Kendisi son derece dürüst, çalışkan ve güvenilir bir insandır. Bu nedenle ona bir teşekkür borcu hissettik. 2 tonluk bir iş makinesi hediye ettik. Bu hediyenin manevi anlamı çok büyük. Umarım ülkelerinde tahrip edilen evleri yeniden inşa ederken bu makine ona büyük katkı sağlar" dedi.

Patrondan 10 yıllık çalışanına milyonluk jest! ''Bu kadarını beklemiyorduk'' - 2. Resim

''ARAMIZDA KARDEŞTEN ÖTE BİR BAĞ VAR''

Patronunun sürpriz hediyesi karşısında mutlu olan Muhammed Ali ise, uzun yıllardır aynı çatı altında çalıştığı patronunu kendi ailesi gibi gördüğünü belirterek, "Ben Gazi abiyi bırakmayacak kadar çok seviyorum. Aramızda kardeşten öte bir bağ var. Ancak artık memleketime dönmem gerekiyor. 10 yıldır birlikte çalıştık, hiçbir sorun yaşamadık. Dışardan burada aldığım paradan daha çok para teklif edilse dahi gitmezdim. Şimdi böyle büyük bir hediye almak beni hem çok duygulandırdı hem de onurlandırdı. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Patrondan 10 yıllık çalışanına milyonluk jest! ''Bu kadarını beklemiyorduk'' - 3. Resim

''BU KADARINI BEKLEMİYORDUK''

Muhammed Ali'nin oğlu Ahmed Ali de babasına yapılan jestin tüm aileyi duygulandırdığını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir duygu. Bu kadarını beklemiyorduk. Gazi abi bizi buraya çağırırken bir kutlama olacağını söylemişti ama böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı tahmin edemezdik. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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