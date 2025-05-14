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Trafikte gören bir daha baktı! Sosyal medyada yorum yağdı: O anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de bir vatandaş akülü araba ile trafiğe çıktı. O anlar telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken video sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

İlginç görüntüler İzmir’den geldi. Bir vatandaş akülü arabaya binip trafiğe çıktı. Çevredeki bir kişinin telefon kamerasıyla kaydettiği video dakikalar içinde yüzlerce yorum aldı.

Trafikte gören bir daha baktı! Sosyal medyada yorum yağdı: O anlar kamerada - 1. Resim

''AKÜ DOLUYSA YOL BENİM...''

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları adamın trafikte tehlikeli anlar yaşattığını söylerken bir kullanıcı, ''Bu kadarını akü bile beklemiyordu! Akü doluysa yol benim...'' şeklinde yorum yaptı.

Trafikte gören bir daha baktı! Sosyal medyada yorum yağdı: O anlar kamerada - 2. Resim

''TAM EMEKLİ İŞİ...''

Bir kullanıcı ise fikri beğendiğini vurgulayarak ''Özel olarak yol yapılsa ben de düşünürüm, tam emekli işi bütçe olarak'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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