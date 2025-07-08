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Yürek ısıtan görüntüler! Kendisini kuyudan kurtaran itfaiyecilere böyle teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yürek ısıtan görüntüler! Kendisini kuyudan kurtaran itfaiyecilere böyle teşekkür etti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta bahçede dolaştığı sırada su kuyusuna düşen sağır ve dilsiz adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Teşekkür etmek için itfaiyecilere sarılan adam çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.

Yürekleri ısıtan görüntüler Sivas'tan geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi 45. Sokak'ta meydana geldi.

Yürek ısıtan görüntüler! Kendisini kuyudan kurtaran itfaiyecilere böyle teşekkür etti - 1. Resim

SU KUYUSUNA DÜŞTÜ

Sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Adem Akar, evinin bahçesinde gezindiği sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Akar'ın düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yürek ısıtan görüntüler! Kendisini kuyudan kurtaran itfaiyecilere böyle teşekkür etti - 2. Resim

İTFAİYECİLERE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan Akar'ı kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Büyük korku yaşayan talihsiz adam, kendisini kurtaran itfaiyeciye sarılarak teşekkür etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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