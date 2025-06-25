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1 kişiyi katledip 3 kişiyi yaralamıştı! Otomobilin içinde intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1 kişiyi katledip 3 kişiyi yaralamıştı! Otomobilin içinde intihar etti
Katliam, İntihar, Yaralanma, Şanlıurfa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli bir aracın içinde intihar etti. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.

Kırsal Başaran Mahallesi'nde bir evin önüne gelen Ö.K. henüz öğrenilemeyen bir sebeple Y.T. (17), Ş.T. (47), M.E.T. (17) ve G.T'ye (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.

OTOMOBİLDE İNTİHAR ETTİ

Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Y.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Ö.K, Viranşehir ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde otomobilde silahla intihar etti.
Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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