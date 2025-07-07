Anbean kamerada! Balkondan düşen genç kadın feci şekilde can verdi

Çanakkale'de 39 yaşındaki restoratör Tuğba Yavaş, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Yürek yakan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Korkunç olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

5. KATTAN DÜŞTÜ

Tuğba Yavaş (39), apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tuğba Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda ekipler Tuğba Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında ‘başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

KORKUNÇ OLAY KAMERADA

Tutuksuz yargılanan Alptekin Yavaş'ın yargılanmasına devam edilirken Tuğba Yavaş'ın balkondan düştüğü anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Tuğba Yavaş'ın park halindeki motosikletin üzerine düştüğü an yer alıyor.