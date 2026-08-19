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3. Sayfa

Ankara'da 5 mekana şok baskın: Mutfak tezgahının altından çıktı!

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce 5 eğlence mekanına yönelik düzenlenen operasyonda bir kadının mutfak tezgahının altına saklanması dikkat çekti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerince Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi.

Mekanlara düzenlenen operasyonlarda insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarını işlediği tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.

TEZGAHIN ALTINDAN ÇIKTI

Operasyon sırasında ekiplerin yaptığı aramada, bir kadının mutfak tezgahının altında saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından tezgahın altından çıkarılan kadın, operasyonun dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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