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Aynı hamam1 haftada 3 kez yandı! ''Can kaybı olmadan önlem almazlar''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan kadınlar hamamında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın, İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Son bir haftada aynı hamamda 3 defa yangın çıkması üzerine olay yeri inceleme ekipleri hamamda incelemelerde bulundu.

Eyüpsultan’da saat 13.30 sıralarında bir kadın hamamında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Aynı hamam1 haftada 3 kez yandı! ''Can kaybı olmadan önlem almazlar'' - 1. Resim

1 HAFTADA 3 KEZ YANDI

Aynı iş yerinde 1 hafta içerisinde 3 defa yangın çıkması üzerine olay yeri inceleme ekipleri binaya girerek geniş çaplı çalışma yaptı. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı olmazken hamam içerisinde maddi hasar meydana geldi.

Aynı hamam1 haftada 3 kez yandı! ''Can kaybı olmadan önlem almazlar'' - 2. Resim

''CAN KAYBI OLMADAN ÖNLEM ALMAZLAR''

Yangınla ilgili konuşan Ayşe Ünal, "Geçen hafta da vardı yangın. Bir can kaybı olmadan önlemini almazlar. Bunları burada çalıştırmaya nasıl rapor veriyorlar ki? Bence rapor verilmesin can kaybı olunca ne olacak. Can gidecek onlar yüne devam edecekler. Kartalkaya’da ne kadar canlar gitti. Kimsenin umurunda olmadı. Burada acıma yok sadece para geçiyor" ifadelerinde bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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