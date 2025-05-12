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D-100'de bir araç otobüse çarptı! Sürücü araçta sıkıştı, yolcular panik içinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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D-100&#039;de bir araç otobüse çarptı! Sürücü araçta sıkıştı, yolcular panik içinde
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar'da D-100 karayolunda kontrolden çıkan bir araç öndeki otobüse çarptı. Sürücüsünün sıkıştığı araçtaki diğer yolcular panik içinde kaldı.

İstanbul'da D-100 karayolunda feci kaza! Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolcu otobüsüne çarptı. Sürücü araçta sıkıştı, diğer yolcular ise paniğe kapıldı.

D100'DE ARAÇ OTOBÜSE ÇARPTI

Kaza, saat 18.30 sıralarında D100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar istikametinden Beylikdüzü istikametine giden 34 GOR 953 plakalı araç, 34 LYC 559 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüs içerisinde bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

E-5 KISA SÜRELİ TRAFİĞE KAPANDI

E-5 Edirne istikameti kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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