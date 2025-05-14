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Denizin ortasında can pazarı! Deniz yatağı sürat teknesine çarptı: Feci anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizin ortasında can pazarı! Deniz yatağı sürat teknesine çarptı: Feci anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su sporu yapılan alanda, deniz yatağının sürat teknesine çarpması sonucu meydana gelen kaza neticesinde Polonya uyruklu 3 turist yaralandı. Turistlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, dün öğle saatlerinde Bodrum’daki lüks bir otelin önünde bulunan su sporları alanında gerçekleşti. Su sporları işletmesine ait bir sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağı, parkur iskelesinde bağlı başka bir sürat teknesine hızla çarptı.

Denizin ortasında can pazarı! Sürat teknesi deniz yatağına çarptı: Feci anlar kamerada - 1. Resim

SAVRULARAK TEKNELERE ÇARPTILAR

Çarpmanın etkisiyle deniz yatağındaki turistler savrularak teknelere çarptı. Kaza neticesinde Kamil A.B. (46), Kawa D. (36) ve Kaim J.H. (47) isimli turistler yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kamil A.B.’nin Bodrum'daki bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Diğer iki turistin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından, tekneyi kullanan 56 yaşındaki H.I. gözaltına alındı.

Denizin ortasında can pazarı! Sürat teknesi deniz yatağına çarptı: Feci anlar kamerada - 2. Resim

KONTROLSÜZ MANEVRA YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaptanın ani ve kontrolsüz manevra yaptığı ve bunun da kazaya yol açtığı tespit edildi. Yaralı turistlerin şikayetçi olması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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