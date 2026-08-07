Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil, tır ve çöp kamyonunun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde, O.B. idaresindeki 64 NF 359 çekici plakalı tır, S.S.U. yönetimindeki Odunpazarı Belediyesine ait 26 ALG 499 plakalı çöp kamyonu ile A.Ş'nin (56) kullandığı 26 RF 544 plakalı otomobil çarpıştı.

Eskişehir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Zarife E'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan çöp kamyonu sürücüsü S.S.U. ile otomobil sürücüsü A.Ş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Ş'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Odunpazarı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIOdunpazarı

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