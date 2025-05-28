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Evinin önündeki kediyi pompalı tüfekle vurdu! Mahalleli ayaklandı, sebebi ise korkunç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evinin önündeki kediyi pompalı tüfekle vurdu! Mahalleli ayaklandı, sebebi ise korkunç
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan bir şahıs evinin önüne pislediği gerekçesiyle bir kediyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken mahallenin olaya tepkisi çığ gibi büyüdü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs iddiaya göre evinin önüne pislediği gerekçesiyle mahallelilerin baktığı bir kediyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

KEDİYİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Sokak üzerinde oturan 69 yaşındaki N.T. isimli şahıs akşam saatlerinde evinden elinde pompalı tüfekle çıkarak sokakta bulunan ve mahallede yaşayan bazı vatandaşların beslediği bir kediyi vurarak öldürdü.

Evinin önündeki kediyi pompalı tüfekle vurdu! Mahalleli ayaklandı, sebebi ise korkunç - 1. Resim

SERBEST BIRAKILDI

Mahalle halkının büyük tepki gösterdiği N.T. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ifadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer taraftan mahallede yaşayan vatandaşlar da yaşanan olaya tepki gösterdi.

Olay sırasında sokağın karşısında bulunan kıraathanede oturan ve olayı gören Fehmi Uslucan, silah sesinin duyduğu ilk anda birini vurduklarını düşündüğünü sonra olay yerine yaklaştığında ise öldürülen kediyi gördüğünü söyledi.

Evinin önündeki kediyi pompalı tüfekle vurdu! Mahalleli ayaklandı, sebebi ise korkunç - 2. Resim

''BUGÜN KEDİYİ ÖLDÜREN YARIN BİZİM ÇOCUĞUMUZA SIKAR''

Uslucan, "Ben ilk anda birini vurdular dedim sonra bir baktım adam elinde pompalıyla, kedi kan revan içinde yerde yatıyor şok olduk. Yazıktır günahtır ağzı var dili yok bu canlılardan ne isterler anlamıyorum. Kedi öldürmek nedir? Bugün kediyi öldüren yarın bizim çoluk çocuğumuza sıkar. Biz şikayetçiyiz, bunlara ağır cezalar verilmeli" şeklinde konuştu. Olayın ardından gözaltına alınan N.T.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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