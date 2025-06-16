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İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! Hesaba itiraz etti, restoran müdürüne kurşun yağdırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Büyükçekmece'de hesaba itiraz eden müşteri tarafından tabancayla vurulduğu ileri sürülen restoranın işletme müdürü ağır yaralandı.

Mimaroba Mahallesi'ndeki restoranda 9 Haziran Pazartesi gecesi arkadaşıyla yemek yiyen A.Ç. hesaba itiraz etti.

MÜDÜRE ATEŞ AÇTI

Durumun iletilmesi üzerine masaya gelen restoranın işletme müdürü E.Ç. ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Şüpheli A.Ç, bu sırada tabancayla ateş ederek müdürü ağır yaraladı.

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! Hesaba itiraz etti, restoran müdürüne kurşun yağdırdı - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU AĞIR 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren E.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polisin şüpheli A.Ç. ile diğer kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin olayın ardından tabancayı beline koyarak restorandan kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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