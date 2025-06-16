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Hindistan'da köprü çöktü, turist grubu nehre düştü! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde, Indrayani Nehri üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, Indrayani Nehri üzerindeki köprünün çöktüğünü açıkladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fadnavis, köprünün üzerinde yürüyen turist grubunun nehre düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Olayda 32 kişinin de yaralandığını duyuran Fadnavis, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Hindistan'da köprü çöktü, turist grubu nehre düştü! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var - 1. Resim

Devendra Fadnavis, şu ana kadar 6 turistin kurtarıldığınıve bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bölge sakinleri, yaklaşık 5 yıl önce yenilenen köprünün yapısal güvenliğine dair uzun süredir endişe duyduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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