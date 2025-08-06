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Otelde facia! 9 yaşındaki Ali havuzda can verdi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla Köyceğiz ilçesinde ailesi ile tatile gelen 9 yaşındaki Ali Güler, konakladıkları otelin havuzunda boğuldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle kaldığı otelin havuzunda boğuldu.

İlçedeki bir otelde tatil yapan Faysal ve Sevim Güler çifti, pazartesi günü 9 yaşındaki oğulları Ali'yi otelde bırakarak dışarı çıktı.

Saat 18.30 sıralarında otelin havuzuna giren çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güler, kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ş.B, havuz sorumlusu A.N.H. ve cankurtaran M.K. ile çocuğun anne ve babasının ifadelerine başvuruldu.

Gözaltına alınan Ş.B. ve A.N.H. tutuklandı.

Öte yandan, olay otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Ali Güler'in havuza girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladığı ve hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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